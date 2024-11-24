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Сегодня, 05:03

Мичков — о победном голе в матче с «Чикаго»: «Не стоит ожидать, что у тебя будет много моментов»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2).

«Не стоит ожидать, что у тебя будет много моментов. Когда у тебя появляется один, ты должен быть хладнокровным и реализовать его», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.

19-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Мичков провел 19 матчей в НХЛ и набрал 16 (7+9) очков. У Бедарда 15 (3+12) очков в 21 игре.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс

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