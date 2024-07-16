Мичков: «В «Филадельфии» никому ничего просто так не отдам»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал, когда отправится в США для выступления за свою новую команду.

«Скоро улетаю в Филадельфию, посмотрим, что будет, какие условия. Это новый город для меня, никогда там не был, был только за городом», — приводит ТАСС слова Мичкова.

Хоккеист отметил, что надеется справиться со всеми трудностями и завоевать место в составе «Флайерз».

«Надеюсь, что пройду через все сложности и завоюю место в составе. Никому я просто так ничего не отдам, буду выкладываться по максимуму. Конкуренция — это двигатель прогресса, и я постараюсь быть в оптимальной форме», — добавил он.

1 июля стало известно, что Мичков подписал контракт с «Филадельфией». Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Мичков выступал за «Сочи» на правах аренды из СКА. Нападающий провел 49 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 41 (19+22) очко.