Мичков повторил рекорд Джордана Уила для новичков «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:5 Б).

Этот гол стал для 19-летнего россиянина 8-м в дебютном сезоне за «Флайерз». В общей сложности на счету нападающего 17 (8+9) очков в 20 играх.

Лучший снайперский результат среди новичков «Филадельфии» за первые 20 матчей в НХЛ в сезоне-2016/17 установил нападающий Джордан Уил (восемь шайб). Теперь Мичков повторил достижение канадца, который в настоящее время выступает за московское «Динамо».

Мичков присоединился к «Филадельфии» в июле 2024 года, подписав трехлетний контракт новичка. Россиянин был задрафтован клубом под общим 7-м номером в 2023 году.