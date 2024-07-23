Мичков прилетел в Филадельфию

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прилетел в США, сообщает пресс-служба клуба.

«Флайерз» выложили видео с 19-летним россиянином, которого в аэропорту встретили генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер и президент по хоккейным операциям Кит Джонс.

«Дамы и господа, он у нас», — сказано в сообщении.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 19-летним Мичковым. Форвард был выбран клубом под общим 7-м номером на драфте 2023 года.

С 2020 года Мичков выступал в системе СКА в КХЛ, а в сезоне-2023/24 играл на правах аренды за «Сочи». В регулярном чемпионате он провел 47 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.