Мичков признан первой звездой матча с «Оттавой»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 ОТ). 19-летний россиянин забросил шайбу на 5-й минуте овертайма и решил исход встречи в пользу «Флайерз».

В текущем сезоне Мичков набрал 13 (6+7) очков в 15 матчах.

Второй звездой встречи был признан нападающий «Оттавы» Джош Норрис, а третьей — защитник «Филадельфии» Трэвис Санхейм.

«Флайерз» с 16 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восочной конференции, а «Сенаторз» с 17 очками расположились на 9-й строчке.