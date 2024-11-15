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Сегодня, 07:02

Мичков признан первой звездой матча с «Оттавой»

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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 ОТ). 19-летний россиянин забросил шайбу на 5-й минуте овертайма и решил исход встречи в пользу «Флайерз».

В текущем сезоне Мичков набрал 13 (6+7) очков в 15 матчах.

Второй звездой встречи был признан нападающий «Оттавы» Джош Норрис, а третьей — защитник «Филадельфии» Трэвис Санхейм.

«Флайерз» с 16 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восочной конференции, а «Сенаторз» с 17 очками расположились на 9-й строчке.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз

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