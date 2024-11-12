Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:02

Мичков признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 Б).

19-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, а также реализовал бросок в буллитной серии. Второй звездой признан форвард «Флайерз» Тревор Конекны, забивший гол и победный буллит. Третья звезда — форвард «Шаркс» Микаэль Гранлунд, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Мичков провел 14 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков. До этой встречи он пропустил два матча по решению тренерского штаба.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Денис Казанский рассказал удивительную историю про аутсайдера АПЛ «Ипсвич»
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил России ультиматумом
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
Сегодня
Вчера
Неделя