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Сегодня, 21:49

Мичков: «Очень рад официально стать частью семьи «Филадельфии»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Global Look Press
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Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал подписание контракта с командой.

«Я чрезвычайно рад официально стать частью семьи Флайерз». Попасть в НХЛ было для меня мечтой с детства. Хочу сказать огромное спасибо руководству «Филадельфии» за доверие. Сделаю все возможное, чтобы оправдать их ожидания. С нетерпением жду возможности присоединиться к своим одноклубникам и начать вместе готовиться к новому сезону.

Мне особенно хотелось бы поприветствовать наших болельщиков. У нас одна мечта — выиграть Кубок Стэнли, и я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде и сделать это возможным", — приводит слова Мичкова официальный сайт клуба.

1 июля «Филадельфия» объявила о подписании трехлетнего контракта новичка с 19-летним россиянином. Форвард был задрафтован «Флайерз» в 2023 году в первом раунде под общим 7-м номером.

Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, в которых набрал 41 (19+22) очко.

Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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