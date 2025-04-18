Мичков: «Хотел забить три гола и закончить сезон на положительной ноте»

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков поделился впечатлениями от заключительного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:5).

— Конечно, хотел забить три гола, но больше хотелось выиграть сегодня, — сказал Мичков после матча. — Хотели получить удовольствие от игры, закончить на положительной ноте. Но у нас не получилось, будем готовиться к следующему сезону.

— Вы финишировали с наибольшим количеством голов среди новичков сезона. Что это значит для вас?

— Значит, не зря работали. Будем продолжать в том же духе.

20-летний россиянин с 26 голами стал лучшим снайпером среди новичков сезона. Всего в 80 матчах Мичков набрал 63 (26+37) очка.