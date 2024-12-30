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Сегодня, 11:26

Мичков — о матче с «Анахаймом»: «Тренеру виднее, когда сажать меня на скамейку запасных»

Даниил Аршавский
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал решение главного тренера команды Джона Тортореллы посадить его на скамейку запасных в 3-м периоде матча с «Анахаймом» (3:1).

«Тренеру виднее, когда сажать меня на скамейку запасных, значит, так было нужно. Сегодня у меня было больше сил, в том числе потому, что в прошлом матче я не играл в третьем периоде. Мне есть над чем работать», — цитирует Мичкова пресс-служба «Анахайма».

20-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и голевым пасом в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5) 30 декабря. В нынешнем сезоне на счету Мичкова 29 (12+17) очков в 35 встречах НХЛ.

Матвей Мичков
Хоккей
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
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