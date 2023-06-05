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Сегодня, 14:03

Мичков стал лучшим в категории «Хоккейное чутье» среди игроков драфта НХЛ по версии The Athletic

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий Матвей Мичков стал лучшим в категории «Хоккейное чутье» по версии The Athletic.

Издание представило лучших игроков предстоящего драфта НХЛ-2023 в различных категориях. Мичков был признан лучшим в категории «Хоккейное чутье», стал вторым в категории «Лучшее владение клюшкой» и четвертым в категории «Лучший бросок»..

«В то время как на этом драфте есть много высокоинтеллектуальных игроков, заслуживающих внимания, есть два игрока, чье хоккейное чутье выделяется из общей массы особым образом, — это Мичков и Гейб Перро. Некоторые в НХЛ называют Мичкова хоккейным гением или обладающим незаурядным хоккейным чутьем», — написано в статье.

Также в материале отмечается, что 18-летний россиянин часто играет намного выше своего возрастного уровня. Его виденье льда и понимание в создании атакующий действий было названо действительно особенным.

Ранее канадский спортивный портал Sportsnet опубликовал рейтинг 60 лучших игроков предстоящего драфта НХЛ 2023 года. Мичков занял в списке 4-е место.

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккей
НХЛ
Матвей Мичков
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