Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», сделавшим три передачи за период

Сегодня, 09:40
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:7).
Хоккеист трижды ассистировал партнерам по команде во второй двадцатиминутке.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний россиянин стал самым молодым игроком «Флайерз», кто отдал три голевых паса за один период.
Мичков впервые в карьере в североамериканской лиге оформил ассистентский хет-трик.
Всего в нынешнем сезоне российский форвард набрал 22 (9+13) очка в 24 матчах, сыгранных за «Филадельфию». Мичков дебютировал в НХЛ 12 октября этого года.