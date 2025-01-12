Мичков стал шестым новичком «Филадельфии» за последние 40 лет, набравшим 30 очков за 41 матч

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:0).

20-летний россиянин набрал 30-е (13+17) очко в нынешнем сезоне. Он стал шестым новичком «Флайерз» за последние 40 лет, которому потребовалась 41 или меньше игр, чтобы достичь этой отметки.

Ранее таким достижением отличались Шейн Гостисбеер, Микаэль Ренберг, Эрик Линдрос, Пелле Эклунд и Питер Зезель.

Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле 2024 года. Клуб выбрал его в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ-2023.