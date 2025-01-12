Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Мичков стал шестым новичком «Филадельфии» за последние 40 лет, набравшим 30 очков за 41 матч

Алина Савинова
Telegram Дзен

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:0).

20-летний россиянин набрал 30-е (13+17) очко в нынешнем сезоне. Он стал шестым новичком «Флайерз» за последние 40 лет, которому потребовалась 41 или меньше игр, чтобы достичь этой отметки.

Ранее таким достижением отличались Шейн Гостисбеер, Микаэль Ренберг, Эрик Линдрос, Пелле Эклунд и Питер Зезель.

Мичков подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле 2024 года. Клуб выбрал его в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ-2023.

1
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
СМИ сообщили о планах Зурабишвили продвигать идею войны Грузии с Россией
Аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за сложных метеоусловий
Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 21 гола
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Сегодня
Вчера
Неделя