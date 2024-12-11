Мичков стал третьим игроком в истории «Филадельфии» по матчам с 2+ очками среди новичков

«Филадельфия» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами. 20-летний хоккеист провел девятый матч с 2+ очками в своем дебютном сезоне в НХЛ.

Среди новичков больше игр с аналогичной статистикой в истории «Филадельфии» было только у Мэтта Рида (10) и Симона Ганье (11).

Всего в активе Мичкова 27 (11+16) очков в 27 матчах сезона-2024/25. В 2023 году «Филадельфия» выбрала россиянина под 7-м номером драфта НХЛ.