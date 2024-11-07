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Сегодня, 19:43

Мичков впервые в сезоне пропустит матч «Филадельфии»

Алина Савинова
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Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы», сообщается в официальном аккаунте команды хоккеиста в соцсетях.

19-летний россиянин впервые в сезоне выведен из состава. Дебютный матч за «Флайерз» проведет форвард Антони Ришар.

Встреча между «Филадельфией» и «Тампой» состоится в ночь на 8 ноября. Начало — в 3.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Мичков забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 13 играх за свою команду. Он подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией» в июле этого года.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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