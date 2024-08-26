Мичков выложил фото со Знарком и Федотовым

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в соцсетях опубликовал совместную фотографию с вратарем «Флайерз» Иваном Федотовым и российским тренером Олегом Знарком.

Хоккеисты и тренер в настоящее время отдыхают в Колорадо.

«Хорошее время и прекрасный вид сзади», — подписал снимок Мичков.

В начале июля «Филадельфия» объявила о трехлетнем контракте новичка с 19-летним Мичковым, выбранным на драфте-2023 под седьмым номером. 23 июля россиянин прибыл в США.

Федотов стал игроком «Флайерз» в марте этого года. 27-летний голкипер провел 3 матча в НХЛ в сезоне-2023/24.