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Сегодня, 09:52

Мичков является главным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии Daily Faiceoff

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Портал Daily Faiceoff составил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25 в НХЛ.

Первое место в рейтинге занимает российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. В текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 9 (4+5) очков в 12 матчах за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее Мичков был признан лучшим новичком октября в НХЛ. В 2023 году «Флайерз» выбрали хоккеиста под седьмым номером драфта НХЛ.

Второе место в рейтинге Daily Faiceoff занимает форвард «Далласа» Логан Стэнковен, третье — защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон. Также в десятку лучших вошел экс-форвард «Спартака» Максим Цыплаков, выступающий за «Айлендерс».

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ

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