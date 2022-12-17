Мичков занял пятое место в обновленном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона

17 декабря, 23:51
Глава скаутского отдела TSN Крэйг Баттон выпустил обновленный рейтинг, который состоит из лучших проспектов, доступных для драфта НХЛ 2023 года.
Первое место по-прежнему остается за канадцем Коннором Бедардом, на вторую строчку поднялся его соотечественник Адам Фантилли, а на третью — швед Лео Карлссон.
Лучшим среди россиян является Матвей Мичков, расположившийся на пятой позиции.
Рейтинг драфта НХЛ 2023 года
TSN
Версия Крэйга Баттона
1. Коннор Бедард — нападающий (Канада)
2. Адам Фантилли — нападающий (Канада)
3. Лео Карлссон — нападающий (Швеция)
4. Эдуард Шале — нападающий (Чехия)
5. Матвей Мичков — нападающий (Россия)
6. Уилл Смит — нападающий (США)
7. Колби Барлоу — нападающий (Канада)
8. Брейден Ягер — нападающий (Канада)
9. Зак Бенсон — нападающий (Канада)
10. Далибор Дворски — нападающий (Словакия)...
20. Михаил Гуляев — защитник (Россия)
34. Роман Канцеров — нападающий (Россия)
52. Даниил Бут — нападающий (Россия)