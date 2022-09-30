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НХЛ

Сегодня, 15:54

Мичков занял третье место в предварительном рейтинге драфта TSN от Крэйга Баттона

Иван Шитик
Корреспондент

Глава скаутского отдела TSN Крэйг Баттон выпустил предсезонный рейтинг лучших проспектов для драфта НХЛ-2023.

Первую строчку в данном рейтинге занял канадский нападающий Коннор Бедард, второе место досталось чешскому вингеру Эдуарду Шале.

Российский форвард Матвей Мичков занял в этом рейтинге третью строчку.

Рейтинг TSN

Драфт-2023

1. Коннор Бедард — нападающий («Реджайна Пэтс», WHL)

2. Эдуард Шале — нападающий («Комета», Чешская экстралига)

3. Матвей Мичков — нападающий (СКА, КХЛ)

4. Адам Фантилли — нападающий (Университет Мичигана, NCAA)

5. Брейден Ягер — нападающий («Мус-Джо Уорриорз», WHL)

6. Лео Карлссон — нападающий («Эребру», SHL)

7. Колби Барлоу — нападающий («Оуэн-Саунд Аттак», OHL)

8. Далибор Дворски — нападающий (АИК, HockeyAllsvenskan)

9. Зак Бенсон — нападающий («Виннипег Айс», WHL)

10. Калум Ричи — нападающий («Ошава Дженералз», OHL)

11. Кэмерон Аллен — защитник («Гелф Шторм», OHL)

12. Эмиль Ярвентие — нападающий («Ильвес U20», U20 SM-sarja)

13. Михаил Гуляев — защитник («Авангард», КХЛ)

14. Итан Готье — нападающий («Шербрук Феникс», QMJHL)

15. Чарли Стрэмел — нападающий (Университет Висконсина, NCAA)

Матвей Мичков
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