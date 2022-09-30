Мичков занял третье место в предварительном рейтинге драфта TSN от Крэйга Баттона

Сегодня, 15:54
Глава скаутского отдела TSN Крэйг Баттон выпустил предсезонный рейтинг лучших проспектов для драфта НХЛ-2023.
Первую строчку в данном рейтинге занял канадский нападающий Коннор Бедард, второе место досталось чешскому вингеру Эдуарду Шале.
Российский форвард Матвей Мичков занял в этом рейтинге третью строчку.
Рейтинг TSN
Драфт-2023
1. Коннор Бедард — нападающий («Реджайна Пэтс», WHL)
2. Эдуард Шале — нападающий («Комета», Чешская экстралига)
3. Матвей Мичков — нападающий (СКА, КХЛ)
4. Адам Фантилли — нападающий (Университет Мичигана, NCAA)
5. Брейден Ягер — нападающий («Мус-Джо Уорриорз», WHL)
6. Лео Карлссон — нападающий («Эребру», SHL)
7. Колби Барлоу — нападающий («Оуэн-Саунд Аттак», OHL)
8. Далибор Дворски — нападающий (АИК, HockeyAllsvenskan)
9. Зак Бенсон — нападающий («Виннипег Айс», WHL)
10. Калум Ричи — нападающий («Ошава Дженералз», OHL)
11. Кэмерон Аллен — защитник («Гелф Шторм», OHL)
12. Эмиль Ярвентие — нападающий («Ильвес U20», U20 SM-sarja)
13. Михаил Гуляев — защитник («Авангард», КХЛ)
14. Итан Готье — нападающий («Шербрук Феникс», QMJHL)
15. Чарли Стрэмел — нападающий (Университет Висконсина, NCAA)