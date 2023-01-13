Мичков занял второе место среди европейцев в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало обновленный рейтинг проспектов из Европы, которые будут доступны на драфте-2023 года.

Российский нападающий СКА Мавей Мичков, который сейчас на правах аренды выступает за «Сочи», занял второе место.

Лидером рейтинги среди европейцев стал шведский форвард Лео Карлссон.

Рейтинг проспектов из Европы

Драфт НХЛ-2023

1. Лео Карлссон — нападающий, Швеция

2. Матвей Мичков — нападающий, Россия

3. Аксель Сандин Пелликка — защитник, Швеция

4. Далибор Дворски — нападающий, Словакия

5. Эдуард Шале — нападающий, Чехия