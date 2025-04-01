Мичков заявил, что старается использовать каждый момент на льду в концовке сезона

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:1).

20-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами в этой встрече, продлив результативную серию до шести игр. Он был признан второй звездой матча с «Предаторз».

«Это конец сезона, потом будет долгий-долгий перерыв. Я стараюсь заработать каждый момент, использовать каждый момент на льду», — цитирует форварда nbcsportsphiladelphia.com.

В нынешнем сезоне Мичков провел 74 матча за «Филадельфию» в НХЛ и набрал 58 (24+34) очков.