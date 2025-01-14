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Сегодня, 10:17

Мичкову в «Филадельфии» дали прозвище Майк в честь Тайсона

Даниил Аршавский
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Спортивный комментатор Эшлин Салливан рассказала, что игроки «Филадельфии» прозвали российского форварда команды Матвея Мичкова Майком — в честь боксера Майка Тайсона.

«Прозвище придумал нападающий Райан Полинг. Потому что у Мичкова огромная толстая шея, одна из самых больших, какие он когда-либо видел у хоккеистов. Прозвище сразу прижилось во всей команде», — рассказала Салливан в эфире матча «Филадельфия» — «Флорида» (4:3).

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин набрал 31 (13+18) очко в 42 встречах. Мичков присоединился к «Флайерз» 25 июня 2024 года, подписав с клубом трехлетний контракт.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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