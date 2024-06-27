Сергачев — о матче звезд НХЛ и КХЛ: «Идея появилась давно, но в таком формате она будет реализована впервые»

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал предстоящий матч звезд НХЛ и КХЛ в Москве.

«Идея такого матча появилась у меня довольно давно, но в таком формате она будет реализована впервые. Спасибо Саше Овечкину, Артемию Панарину, которые поддержали идею и помогли преобразовать ее в масштабный проект. Конечно же, ничего не получилось бы без самих игроков двух лиг, которые оперативно откликнулись и поддержали формат матча.

Мой проект «Сектор 98» уже два года работает в Нижнекамске, мы приобщаем людей к спорту, покупаем билеты на матчи «Нефтехимика», проводим турниры по разным видам спорта. Заявить про наш проект на таком уровне — это отличный шанс рассказать про него еще большему количеству людей, заострить внимание на развитии культуры благотворительности. Мы ждем болельщиков на уникальном матче, ведь вклад каждого, пришедшего на трибуны, будет напрямую направлен на добрые дела», — приводит слова Сергачева пресс-служба турнира.

Благотворительный матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.