Михайлов считает, что Трамп дал правильную оценку Овечкину

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что избранный президент США Дональд Трамп правильно назвал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком.

«Правильно сделал, что назвал Овечкина великим хоккеистом. Он следит за его выступлениями, знает, о чем говорит. Но Александр великий и без его слов и внимания к нему. Это знают все специалисты и болельщики во всем мире. Трамп признает мастерство Овечкина и повторяет то, что давно всем известно», — цитирует Михайлова ТАСС.

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.