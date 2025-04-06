Михайлов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче против «Айлендерс»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«До следующего сезона КХЛ еще долго ждать, чтобы вновь посмотреть на игру ЦСКА. Пока будем следить за Овечкиным. Я уверен, что сегодня он побьет рекорд Гретцки», — сказал Михайлов «СЭ».

5 апреля 39-летний Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

Следующий матч «Вашингтона» состоится 6 апреля против «Айлендерса» в 19:30 по московскому времени.

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