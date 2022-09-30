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Сегодня, 19:50

Михеев должен вернуться к тренировкам на следующей неделе

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро заявил, что ожидает появления российского форварда Ильи Михеева на льду на следующей неделе, сообщает журналист Фархан Лалджи.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с «Калгари» (2:3 ОТ) после силового приема со стороны защитника соперника.

Напомним, в межсезонье 27-летний Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто». Форвард договорился с «Ванкувером» о четырехлетнем контракте на общую сумму в 19 миллионов долларов.

Три прошлых сезона Михеев провел в «Торонто». На его счету 72 (36+26) очка в 146 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 19 играх плей-офф.

Илья Михеев
ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
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