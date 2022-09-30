Михеев должен вернуться к тренировкам на следующей неделе

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро заявил, что ожидает появления российского форварда Ильи Михеева на льду на следующей неделе, сообщает журналист Фархан Лалджи.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с «Калгари» (2:3 ОТ) после силового приема со стороны защитника соперника.

Напомним, в межсезонье 27-летний Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто». Форвард договорился с «Ванкувером» о четырехлетнем контракте на общую сумму в 19 миллионов долларов.

Три прошлых сезона Михеев провел в «Торонто». На его счету 72 (36+26) очка в 146 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 19 играх плей-офф.