Михеев выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин сообщил, что российский нападающий Илья Михеев получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).

Ему потребуется операция на передней крестообразной связке. Возвращение в строй ожидается к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.

Как сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter, 28-летний россиянин играл с повреждением. Он травмировался во время предсезонной подготовки в сентябре.

В сегодняшнем матче Михеев забросил одну шайбу и достиг отметки в 100 очков в НХЛ. За 192 матча он забил 49 голов и сделал 51 голевую передачу