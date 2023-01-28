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Сегодня, 09:00

Михеев выбыл до конца сезона НХЛ из-за травмы

Мария Гусева
Илья Михеев в матче против «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин сообщил, что российский нападающий Илья Михеев получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).

Ему потребуется операция на передней крестообразной связке. Возвращение в строй ожидается к тренировочному лагерю перед следующим сезоном.

Как сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter, 28-летний россиянин играл с повреждением. Он травмировался во время предсезонной подготовки в сентябре.

В сегодняшнем матче Михеев забросил одну шайбу и достиг отметки в 100 очков в НХЛ. За 192 матча он забил 49 голов и сделал 51 голевую передачу

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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