НХЛ.
31 октября, 22:59

Мильштейн: Мирошниченко подписал новый двухлетний контракт с «Вашингтоном»

Алина Савинова

Российский нападающий Иван Мирошниченко заключил новый контракт с «Вашингтоном», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.

Новое соглашение 21-летнего форварда с «Кэпиталз» рассчитано на два года.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером. Россиянин стал выступать за команду с сезона-2023/24.

Нападающий провел 39 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 10 (3+7) очков. В Кубке Стэнли на его счету одна игра без результативных действий. В этом сезоне российский хоккеист еще не выходил на лед в НХЛ.

2

  • Alexey Esin

    Вот молодец Парень играй цепляйся за шансы. В нормальной лиге набирайся опыта

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Молодец Даниил - поставил на поток 10-20 % с контракта российских игроков за океаном, при этом не прожив даже дня в России ! (Даня родился в Киеве и как еврей ехал на "святую землю" в Израиль, но родители "перепутали" самолеты и так Даня оказался в Америке ! Дои дальше лохов Даня !

    31.10.2025

    Иван Мирошниченко
