Мильштейн: Мирошниченко подписал новый двухлетний контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий Иван Мирошниченко заключил новый контракт с «Вашингтоном», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.

Новое соглашение 21-летнего форварда с «Кэпиталз» рассчитано на два года.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером. Россиянин стал выступать за команду с сезона-2023/24.

Нападающий провел 39 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 10 (3+7) очков. В Кубке Стэнли на его счету одна игра без результативных действий. В этом сезоне российский хоккеист еще не выходил на лед в НХЛ.