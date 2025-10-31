Мильштейн: Мирошниченко подписал новый двухлетний контракт с «Вашингтоном»

31 октября, 22:59
Российский нападающий Иван Мирошниченко заключил новый контракт с «Вашингтоном», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.
Новое соглашение 21-летнего форварда с «Кэпиталз» рассчитано на два года.
Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером. Россиянин стал выступать за команду с сезона-2023/24.
Нападающий провел 39 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 10 (3+7) очков. В Кубке Стэнли на его счету одна игра без результативных действий. В этом сезоне российский хоккеист еще не выходил на лед в НХЛ.
Alexey Esin
Вот молодец Парень играй цепляйся за шансы. В нормальной лиге набирайся опыта
01.11.2025
_Mike N_
Молодец Даниил - поставил на поток 10-20 % с контракта российских игроков за океаном, при этом не прожив даже дня в России ! (Даня родился в Киеве и как еврей ехал на "святую землю" в Израиль, но родители "перепутали" самолеты и так Даня оказался в Америке ! Дои дальше лохов Даня !
31.10.2025