Министр труда США может стать новым исполнительным директором Ассоциации игроков НХЛ

Сегодня, 22:36
Министр труда США Марти Уолш считается главным кандидатом на пост следующего исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
Правление NHLPA соберется в четверг, 2 февраля, чтобы обсудить поиск нового главы организации.
55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушел в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.
Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что некоторые игроки из исполнительного совета NHLPA встретятся лично и через Zoom во время уик-энда всех звезд НХЛ во Флориде и будут обсуждать замену нынешнего исполнительного директора Дональда Фера.
74-летний Фер проработал в Ассоциации игроков MLB в течение 32 лет, прежде чем он присоединился к NHLPA в декабре 2010 года.