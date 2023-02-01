Министр труда США может стать новым исполнительным директором Ассоциации игроков НХЛ

Министр труда США Марти Уолш считается главным кандидатом на пост следующего исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Правление NHLPA соберется в четверг, 2 февраля, чтобы обсудить поиск нового главы организации.

55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушел в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что некоторые игроки из исполнительного совета NHLPA встретятся лично и через Zoom во время уик-энда всех звезд НХЛ во Флориде и будут обсуждать замену нынешнего исполнительного директора Дональда Фера.

74-летний Фер проработал в Ассоциации игроков MLB в течение 32 лет, прежде чем он присоединился к NHLPA в декабре 2010 года.