Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:42

«Миннесота» переиграла «Анахайм», Капризов сделал результативную передачу

Павел Лопатко

«Миннесота» обыграла «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У хозяев забили Маркус Юханссон и Мэтта Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 на счету 28-летнего россиянина 23 (10+13) очка в 19 матчах.

«Анахайм» занимает четвертое место в таблице Западной конференции (23 очка после 18 игр), «Миннесота» (20 очков после 19 игр) идет на 11-м месте. У «Уайлд» третье поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 02:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Анахайм

2

  • Присядь

    Куда он пас сделал?

    16.11.2025

  • baruv

    Свое очко Кирилл заработал, но с Натаном не сравнить, пока...

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Кирилл Капризов
    НХЛ
    ХК Анахайм Дакс
    ХК Миннесота Уайлд
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Популярное видео
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие снайперы НХЛ на 16 ноября: Драйзайтль и Кофилд отстают от Маккиннона на одну шайбу
    Лучшие бомбардиры НХЛ на 16 ноября: Макдэвид сократил отставание от Маккиннона до 3 очков
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    Кучеров набрал 77-е очко в матчах против «Флориды»
    «Тампа» в гостях победила «Флориду», у Кучерова результативный пас
    Лучшие снайперы НХЛ на 15 ноября: Драйзайтль и еще 5 игроков отстают от Маккиннона на 2 шайбы
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя