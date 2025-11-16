«Миннесота» переиграла «Анахайм», Капризов сделал результативную передачу

«Миннесота» обыграла «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У хозяев забили Маркус Юханссон и Мэтта Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 на счету 28-летнего россиянина 23 (10+13) очка в 19 матчах.

«Анахайм» занимает четвертое место в таблице Западной конференции (23 очка после 18 игр), «Миннесота» (20 очков после 19 игр) идет на 11-м месте. У «Уайлд» третье поражение подряд.