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НХЛ

Сегодня, 06:37

«Миннесота» по буллитам обыграла «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями не отметился. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Айлендерс» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бэйли — 7 (Мэйфилд, Койвула), 14:15 — 0:1. Ривз — 1 (Гринуэй), 18:00 — 1:1.

Победный буллит: Годро.

Вратари: Густавссон — Сорокин.

Штраф: 5 — 7.

Броски: 31 (15+8+6+2) — 40 (15+6+14+5).

Наши: Капризов (24.21/6/-1) — Романов (20.24/1/+1).

1 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Илья Сорокин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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