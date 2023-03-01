«Миннесота» по буллитам обыграла «Айлендерс»

Сегодня, 06:37
«Миннесота» выиграла у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями не отметился. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.
Российский голкипер Илья Сорокин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Айлендерс» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бэйли — 7 (Мэйфилд, Койвула), 14:15 — 0:1. Ривз — 1 (Гринуэй), 18:00 — 1:1.
Победный буллит: Годро.
Вратари: Густавссон — Сорокин.
Штраф: 5 — 7.
Броски: 31 (15+8+6+2) — 40 (15+6+14+5).
Наши: Капризов (24.21/6/-1) — Романов (20.24/1/+1).
1 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.