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НХЛ

18 марта, 23:47

«Бостон» победил «Миннесоту», Маршан отдал три голевые передачи

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«Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Миннесоту» (5:2). Форвард «Брюинз» Брэд Маршан отдал три голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Бостон» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Юханссон — 15 (Болди, Эрикссон Эк), 9:45 — 1:0. Дебраск — 21 (Бержерон, Маршан), 18:38 — 1:1. Пастрняк — 47 (бол., Линдхольм, Маршан), 28:43 — 1:2. Крейчи — 14 (Заха, Пастрняк), 34:03 — 1:3. Сундквист — 9 (бол., Годро, Юханссон), 47:17 — 2:3. Бержерон — 25 (Маршан), 52:22 — 2:4. Фредерик — 16 (п.в., Койл), 58:03 — 2:5.

Вратари: Густавссон (56:28 — 58:03) — Ульмарк.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (9+10+12) — 38 (16+15+7).

Наши: — - Орлов (22.14/2/+2).

18 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19329 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/
ХК Бостон Брюинз
ХК Миннесота Уайлд
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