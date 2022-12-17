«Миннесота» обыграла «Чикаго». Капризов набрал 3 очка

Сегодня, 06:34
«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий Кирилл Капризов сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Зуккарелло — 11 (Капризов, Стил), 4:54 — 1:0. Капризов — 18 (Зуккарелло, Стил), 28:32 — 2:0. Зуккарелло — 12 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 39:17 — 3:0. Тэйвз — 10 (бол., Кейн, С. Джонс), 48:27 — 3:1. Зуккарелло — 13 (п.в., Капризов, Сперджен), 57:51 — 4:1.
Вратари: Флери — Мразек (57:41 — 57:51).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 22 (10+7+5) — 30 (9+9+12).
Наши: Капризов (18.43/3/+3) — -.
17 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18501 зритель.