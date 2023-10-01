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Сегодня, 00:45

«Миннесота» — «Чикаго»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)

Матч предсезонки НХЛ «Миннесота» — «Чикаго» начнется 1 октября в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Миннесота Уайлд&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» на своем льду примет «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Чикаго» можно будет бесплатно в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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