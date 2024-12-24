«Миннесота» победила «Чикаго» и прервала серию из четырех поражений, Капризов забил гол

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов, Джаред Сперджен, Брок Фабер и Маркус Фолиньо, Марат Хуснутдинов оформил результативную передачу, у Якова Тренина два ассиста. У «Блэкхокс» голы на счету Коннора Бедарда, Ника Фолиньо и Кевина Корчински.

«Миннесота» прервала серию из четырех поражений и с 46 очками расположилась на третьем месте в Западной конференции. «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Бедард — 9 (Холл), 6:47 — 0:1. Капризов — 23 (Росси, Зуккарелло), 11:11 — 1:1. Фолиньо — 8 (Назар, Донато), 26:16 — 1:2. Сперджен — 4 (Тренин, Шор), 27:05 — 2:2. Фэйбер — 4 (Бродин, Хуснутдинов), 42:43 — 3:2. Фолиньо — 5 (п.в., Тренин), 58:36 — 4:2. Дикинсон — 7, 59:27 — 4:3.

Вратари: Густавссон — Содерблум.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 27 (12+8+7) — 31 (11+10+10).

Наши: Капризов (22.09/5/-1), Тренин (8.49/1/+2), Хуснутдинов (13.42/0/0) — Михеев (17.48/2/0).

24 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 067 зрителей.