«Даллас» выиграл у «Миннесоты» и вышел во второй раунд плей-офф

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. «Старз» выиграли серию — 4-2. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Форвард Кирилл Капризов очков не набрал. Соперником «Далласа» по втором раунду будет победитель пары «Колорадо» — «Сиэтл» (2-3). НХЛ Плей-офф Первый раунд Шестой матч «Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Хинтц — 5 (Сегин, Робертсон), 6:22 — 0:1. Джонстон — 1 (Дадонов, Сутер), 33:37 — 0:2. Марчмент — 2 (Доми), 39:59 — 0:3. Годро — 3 (Нюквист, Миддлтон), 52:53 — 1:3. Доми — 1 (п.в., Марчмент), 59:03 — 1:4. Вратари: Густавссон (Флери, 40:00, 55:44 — 59:03) — Эттингер. Штраф: 4 — 4. Броски: 23 (8+5+10) — 33 (8+18+7). Наши: Капризов (21.29/2/-2) — Дадонов (16.47/2/+1). 29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19389 зрителей. Счет в серии: 2-4.