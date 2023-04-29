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Сегодня, 07:16

«Даллас» выиграл у «Миннесоты» и вышел во второй раунд плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
29 апреля. «Миннесота» — «Даллас» — 1:4.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Миннесоту» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. «Старз» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Форвард Кирилл Капризов очков не набрал.

Соперником «Далласа» по втором раунду будет победитель пары «Колорадо» — «Сиэтл» (2-3).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Миннесота» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Хинтц — 5 (Сегин, Робертсон), 6:22 — 0:1. Джонстон — 1 (Дадонов, Сутер), 33:37 — 0:2. Марчмент — 2 (Доми), 39:59 — 0:3. Годро — 3 (Нюквист, Миддлтон), 52:53 — 1:3. Доми — 1 (п.в., Марчмент), 59:03 — 1:4.

Вратари: Густавссон (Флери, 40:00, 55:44 — 59:03) — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (8+5+10) — 33 (8+18+7).

Наши: Капризов (21.29/2/-2) — Дадонов (16.47/2/+1).

29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19389 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Евгений Дадонов
Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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