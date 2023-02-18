«Миннесота» по буллитам переиграла «Даллас»

«Миннесота» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Для «Старз» это поражение стало третьим подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Миннесота» набрала 63 очка и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Даллас» лидирует с 72 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Зуккарелло — 20 (бол., Болди, Голигоски), 46:37 — 1:0. Бенн — 22 (Джонстон, Хейсканен), 50:24 — 1:1.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Густавссон — Эттингер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (8+17+4+3) — 30 (7+11+9+3).

Наши: Капризов (23.20/5/0) — Гурьянов (9.01/1/0).

18 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19239 зрителей.