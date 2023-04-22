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Сегодня, 07:27

«Миннесота» обыграла «Даллас». Капризов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
22 апреля. &amp;quot;Миннесота&amp;quot; - &amp;quot;Даллас&amp;quot; - 5:1.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» выиграла у «Далласа» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:1. Счет в серии стал 2-1.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну голевую передачу.

Четвертый матч в серии состоится 24 апреля. Начало — 1.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Миннесота» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Зуккарелло — 1 (Хартман, Клингберг), 16:45 — 1:0. Юханссон — 2 (Болди), 22:14 — 2:0. Гленденинг — 1 (Кивиранта, Факса), 22:25 — 2:1. Фолиньо — 1 (бол., Нюквист, Сперджен), 31:24 — 3:1. Зуккарелло — 2 (Хартман, Клингберг), 54:07 — 4:1. Хартман — 2 (п.в., Миддлтон), 58:10 — 5:1.

Вратари: Густавссон — Эттингер (55:17 — 58:10).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 25 (9+9+7) — 24 (6+9+9).

Наши: Капризов (22.10/1/+2) — Дадонов (15.35/1/0).

22 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19309 зрителей.

Счет в серии: 2-1.

Кирилл Капризов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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