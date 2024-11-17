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Сегодня, 06:32

Две передачи Любушкина помогли «Далласу» победить «Миннесоту», Капризов забил один гол

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Миннесота» дома уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Дублем у «Старз» отметился Мэйсон Марчмент. Оба раза ему ассистировал российский защитник Илья Любушкин. Единственную шайбу хозяев забросил еще один россиянин Кирилл Капризов.

«Даллас» (22 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (25) остается второй на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Марчмент — 5 (Любушкин, Сегин), 18:43 — 0:1. Марчмент — 6 (Стил, Любушкин), 51:24 — 0:2. Капризов — 11 (Сперджен, Болди), 54:10 — 1:2.

Вратари: Густавссон (58:35) — Эттингер.

Штраф: 12 — 14.Броски: 23 (7+4+12) — 40 (15+11+14).

Наши: Капризов (23.54/4/-1), Тренин (15.18/0/0), Хуснутдинов (10.30/0/0) — Дадонов (15.25/1/0), Любушкин (17.54/3/+2).

17 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18143 зрителя.

Илья Любушкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд

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