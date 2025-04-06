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6 апреля, 20:00

«Миннесота» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Миннесота» и «Даллас» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет в «Xcel Энерджи Центре» в Сент-Поле, начало — в 22.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Даллас»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

Ключевые события игры «Миннесота» — «Даллас» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Даллас» набрал 104 очка в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Миннесота» — 89 очков в 77 матчах.

В предыдущей игре сезона «Миннесота» проиграла «Айлендерс» (1:3), а «Даллас» уступил «Питтсбургу» (3:5).

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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