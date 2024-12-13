«Эдмонтон» разгромил «Миннесоту», Подколзин набрал 2 очка

«Эдмонтон» крупно переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Ойлерз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий канадской команды Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами. Теперь у него 10 (3+7) очков в 29 играх этого сезона.

«Миннесота» набрала 42 очка в 29 матчах и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Эдмонтон» — пятый (36 очков в 29 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Голы: Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 6:59 — 0:1. Капанен — 3 (Драйзайтль, Подколзин), 15:40 — 0:2. Годро — 6 (бол., Фэйбер, Юханссон), 18:49 — 1:2. К. Браун — 4 (мен., Янмарк, Эмберсон), 21:55 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Бушар), 32:56 — 1:4. Драйзайтль — 21 (Бушар, Подколзин), 35:54 — 1:5. Стэчер — 2 (Нерс, Макдэвид), 46:55 — 1:6. Райан — 1 (Нерс, К. Браун), 57:26 — 1:7.

Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Пикар.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 30 (13+6+11) — 34 (13+13+8).

Наши: Капризов (23.51/6/-2), Тренин (13.04/2/-1), Хуснутдинов (11.02/0/0) — Подколзин (12.19/0/+2).

13 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18394 зрителя.