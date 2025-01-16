Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Миннесотой»

«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Автором победного гола стал российский нападающий Василий Подколзин. Для него этот гол стал 6-м в сезоне.

Форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка и вышел на второе место в истории клуба но результативности, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.

«Эдмонтон» набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 4-й строчке — 58 очков в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Голы: Болди — 17 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 3:02 — 1:0. Росси — 17 (бол., Болди, Зуккарелло), 16:11 — 2:0. Хаймэн — 15 (Драйзайтль, Макдэвид), 16:32 — 2:1. Макдэвид — 18 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 18:28 — 2:2. Хартман — 7, 24:09 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 12 (Эмберсон, Кулак), 34:15 — 3:3. Подколзин — 6 (Арвидссон, Д. Браун), 41:28 — 3:4. Макдэвид — 19, 52:49 — 3:5.

Вратари: Густавссон — Пикар.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (12+10+13) — 36 (14+11+11).

Наши: Тренин (13.26/5/-1), Хуснутдинов (7.46/1/0) — Подколзин (15.20/3/+2).

16 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.