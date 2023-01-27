«Миннесота» в овертайме обыграла «Филадельфию», у Капризова и Проворова по ассисту

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Филадельфию» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» дубль оформил Мэттью Болди, победную шайбу забросил Матс Зуккарелло, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Флайерз» голы на счету Ноа Кейтса и Энтони Д'Анджело, у Ивана Проворова ассист.

После этого матча «Миннесота» с 56 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 49 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кэйтс — 7 (Ристолайнен), 5:14 — 0:1. Болди — 15 (Фолиньо, Сперджен), 23:39 — 1:1. Болди — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 44:48 — 2:1. Деанджело — 8 (Хэйс, Проворов), 58:32 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Эддисон, Болди), 62:08 — 3:2.

Вратари: Флери — Харт.

Штраф: 28 — 28.

Броски: 23 (7+9+5+2) — 30 (10+11+8+1).

Наши: Капризов (22.19/3/+1) — Проворов (25.12/0/0).

27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19177 зрителей.