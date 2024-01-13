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Сегодня, 06:47

«Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

Евгений Козинов
Корреспондент
13 января. «Миннесота» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» в овертайме проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы. Это уже 7-я пропущенная им игра.

«Филадельфия» с 50 очками идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 13-й строчке — 39 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Юханссон — 6 (Эрикссон Эк), 20:51 — 1:0. Фараби — 13 (Конекны, Кутюрье), 23:37 — 1:1. Хартман — 13 (Голигоски, Богосян), 41:48 — 2:1. Болди — 15 (Миддлтон, Хартман), 44:38 — 3:1. Форстер — 5 (Лотон, Уокер), 49:31 — 3:2. Типпетт — 15 (Конекны, Драйсдейл), 50:56 — 3:3. Фараби — 14 (бол., Замула, Типпетт), 63:36 — 3:4.

Вратари: Флери (63:36) — Харт (63:36).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (11+7+11+0) — 35 (10+12+9+4).

Наши: — - Замула (15.07/0/0).

13 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18473 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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