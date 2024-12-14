«Миннесота» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 14 декабря. Начало матча на льду «Эксель-Энерджи-центра» в Сент-Поле — в 22.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Следить за матчами североамериканской лиги можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Миннесота» — «Филадельфия» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Миннесота» провела 29 игр и набрала 42 очка, в пятницу команда Кирилла Капризова уступили «Эдмонтону» (1:7, дома). У «Филадельфии» — 30 игр и 32 очка, в предыдущем матче команда Матвея Мичкова выиграла у «Детройта» (4:1, дома).