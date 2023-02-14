«Миннесота» по буллитам уступила «Флориде», Капризов забил 30-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» дома уступила «Флориде» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

В составе «Уайлд» забил российский нападающий Кирилл Капризов, для которого эта шайба стала 30-й в сезоне. Россиянин не реализовал попытку в серии послематчевых буллитов.

У «Пантерз» в основное время отметился Ээту Луостаринен. Победный буллит на счету Александра Баркова.

«Миннесота» с 61 очком занимает 7-е место в Западной конференции. «Флорида» с 60 очками — на 10-й строчке «Востока».

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«Миннесота» — «Флорида» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Луостаринен — 12 (Форслинг, Казинс), 22:06 — 0:1. Капризов — 30 (Зуккарелло, Эддисон), 25:15 — 1:1.

Победный буллит: Барков.

Вратари: Густавссон — Бобровский.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 28 (10+10+5+3) — 34 (18+8+8+0).

Наши: Капризов (23.51/6/0) — Денисенко (3.52/0/0).

14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.