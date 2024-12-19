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Сегодня, 08:34

«Флорида» обыграла «Миннесоту», Капризов набрал одно очко

Даниил Аршавский
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«Флорида» переиграла «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У «Пантерз» дубль оформил Мэттью Ткачук, еще по голу забили Аарон Экблад, Мэки Самоскевич, Нико Миккола и Ээту Луостаринен. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков соперников.

В составе «Уайлд» единственную шайбу забросил Марко Росси. Российский нападающий команды Кирилл Капризов отдал голевую передачу на 17-й минуте 1-го периода.
За 31 матч в нынешнем сезоне форвард набрал 48 (22+26) очков.

«Флорида» набрала 42 очка в 33 матчах и расположилась на 4-й строчке Восточной конференции, «Миннесота» идет 2-й на «Западе» с 44 очками за 32 игры.

3
Кирилл Капризов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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