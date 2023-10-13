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Сегодня, 05:46

«Миннесота» обыграла «Флориду». Капризов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

Защитник Брок Фабер на 8-й минуте первого периода открыл счет. В середине второй двадцатиминутке большинство реализовал Джоэль Эрикссон. Во втором взятии ворот поучаствовал российский форвард Кирилл Капризов, сделавший голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Флорида» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Фэйбер — 1 (Болди, Эрикссон Эк), 7:54 — 1:0. Эрикссон Эк — 1 (бол., Зуккарелло, Капризов), 32:56 — 2:0.

Вратари: Густавссон — Бобровский (17:43 — 18:09, 57:44).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 21 (5+11+5) — 41 (14+12+15).

Наши: Капризов (19.28/4/0) — Куликов (19.43/2/0).

13 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 976 зрителей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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