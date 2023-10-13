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Сегодня, 01:30

«Миннесота» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Флорида» начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» в Сент-Поле на арене «Эксель-Энерджи-центр» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона 2023 / 2024 против «Флориды». Матч пройдет в штате Миннесота (США) 13 октября, начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Миннесота» — «Флорида» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

За «Уайлд» выступает российский форвард Кирилл Капризов, а в составе «Флориды» играет голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Григорий Денисенко.

В регулярном чемпионате минувшего сезона «Уайлд» с 103 очками занял 3-е место в Центральном дивизионе и 6-е в Западной конференции. Команда из Сент-Пола вылетела в первом раунде Кубка Стэнли — 2-4 в серии с «Далласом».

«Флорида» в сезоне 2022 / 2023 стала восьмой в турнирной таблице Восточной конференции с 92 очками и четвертыми в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Пантерз» дошли до финала турнира, где проиграли в серии «Вегасу» (1-4).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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