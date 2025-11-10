Видео
10 ноября, 06:44

«Миннесота» победила «Калгари», Капризов забил гол

Павел Лопатко

«Миннесота» выиграла у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Голы забили американский форвард Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в сезоне-2025/26 набрал 22 (10+12) очка в 17 матчах.

«Миннесота» (17 очков после 17 матчей) идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Калгари» (10 очков после 17 игр) занимает 16-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Калгари
4

  • berzulemic

    многие и такой бы не забили в нхл. ой . да вы и не играете там. а сидите на вахте и печатаете из зависти про голы в пустые ворота

    10.11.2025

  • Андрей Андрей

    нет им жизни при живом Шуре. А так да,вшивый о бане.

    10.11.2025

  • Max Zherbunov

    Кто о чем, как говорится, а у некоторых всё Овечкин чешется...)

    10.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сколько голов осталось забить Капризову в пустую рамку , чтобы обойти по этому показателю Овечкина ?

    10.11.2025

    ХК Калгари Флэймз
    ХК Миннесота Уайлд
