«Миннесота» победила «Калгари», Капризов забил гол

10 ноября, 06:44
«Миннесота» выиграла у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Голы забили американский форвард Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в сезоне-2025/26 набрал 22 (10+12) очка в 17 матчах.
«Миннесота» (17 очков после 17 матчей) идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Калгари» (10 очков после 17 игр) занимает 16-е место.
berzulemic
многие и такой бы не забили в нхл. ой . да вы и не играете там. а сидите на вахте и печатаете из зависти про голы в пустые ворота
10.11.2025
Андрей Андрей
нет им жизни при живом Шуре. А так да,вшивый о бане.
10.11.2025
Max Zherbunov
Кто о чем, как говорится, а у некоторых всё Овечкин чешется...)
10.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Сколько голов осталось забить Капризову в пустую рамку , чтобы обойти по этому показателю Овечкина ?
10.11.2025