«Миннесота» победила «Калгари», Капризов забил гол

«Миннесота» выиграла у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Голы забили американский форвард Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в сезоне-2025/26 набрал 22 (10+12) очка в 17 матчах. «Миннесота» (17 очков после 17 матчей) идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Калгари» (10 очков после 17 игр) занимает 16-е место. НХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол) Миннесота Калгари

berzulemic многие и такой бы не забили в нхл. ой . да вы и не играете там. а сидите на вахте и печатаете из зависти про голы в пустые ворота 10.11.2025

Андрей Андрей нет им жизни при живом Шуре. А так да,вшивый о бане. 10.11.2025

Max Zherbunov Кто о чем, как говорится, а у некоторых всё Овечкин чешется...) 10.11.2025