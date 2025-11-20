Сегодня, 05:00
«Миннесота» и «Каролина» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 20 ноября. Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (штат Миннесота, США), стартовое вбрасывание — в 5.30 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Миннесота» — «Каролина» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Миннесота» провела 20 матчей и набрала 22 очков, предыдущим соперником «Уайлд» был «Вегас» (3:2 ОТ). У «Каролины» — 19 матчей и 27 очков, во вторник «Харрикейнз» обыграли «Бостон» (3:1).